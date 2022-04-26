防疫保單續保跳票挨批 富邦產險政策轉彎允諾受理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北26日電）富邦產險大批保戶控訴，辦理信用卡自動扣款的防疫保單遭富邦產通知不續保，有違先前業務員承諾。富邦產險今天傍晚宣布，業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾是富邦產險必須扛下的責任，將受理續保。

富邦產險表示，針對4月20日（含）前已交付要保文件及信用卡刷卡單至富邦產的5月續保案件將會受理，針對收到5月續保通知單且於4月20日（含）前確獲富邦業務員承諾續保的自動扣款件客戶，富邦產也將請業務員協助辦理續保相關事宜。

富邦產險今天傍晚發布聲明指出，在確診案例大幅攀升的趨勢下，大量風險需求湧進富邦產險，已超出公司可承受風險胃納範圍，基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫保單的經營策略與續保政策。

富邦產險表示，4月20日（含）收到公司寄發續保通知書且公司已收取保戶保費者，保險契約確認成立；另考量富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾也是富邦產險必須扛下的責任，對於4月20日（含）前已交付要保文件及信用卡刷卡單至富邦產的5月續保案件也將受理，針對收到5月續保通知單且於4月20日（含）前確獲富邦業務員承諾續保的自動扣款件客戶，富邦產也將請業務員協助辦理續保相關事宜，以履行富邦業務員對客戶的許諾。

對於近日防疫險續保風波造成客戶不便與失望，富邦產險再次鄭重致上最深歉意，考量未來著重併發重症的治療照護為主，富邦產險依此重新提供以中重症者保障為主的「新加倍守護」專案，作為建議民眾轉換投保的參考選擇。

富邦產險是在4月18日傍晚緊急宣布原有防疫保單收件至當天傍晚5時30分為止，今年5月到期的續保件則收件至今年4月20日傍晚5時30分為止，並同時宣布自18日起，今年6月以後到期的續保件將不予受理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過大批保戶控訴，富邦業務員原通知辦理信用卡自動扣款的續約件不受4月20日最後期限限制，卻在近日收到富邦產簡訊通知無法辦理續約並會寄送不續保通知書，引起爭議，更驚動金管會在25日發函要求富邦產儘速釐清爭議原因並提出處理方式後回覆金管會。

金管會保險局副局長林志憲今天稍早在金管會例行記者會表示，此事對民眾權益影響重大，外界關心，金管會也相當關心，已要求富邦產儘速查明後回覆金管會。（編輯：潘羿菁）1110426