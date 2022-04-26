市售防疫保單剩33張兩週大減6成 理賠一週增逾1億

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（中央社記者謝方娪台北26日電）COVID-19確診人數大幅攀升，保險業者急下架原版防疫保單，截至4月25日，僅剩15家業者銷售防疫保單，市售防疫保單數量降至33張，兩週大減近6成，防疫保單理賠金額近一週則增加逾億元。

金管會統計，截至4月25日為止，剩下11家產險、4家壽險銷售防疫保單，市售防疫保單數量續降至33張，相比截至4月11日統計時仍有81張市售防疫保單，近兩週驟減48張、減幅近6成。目前33張防疫保單中，有21張為疫苗險、12張為一般法定傳染病防疫險。

今年截至4月25日為止，整體防疫保單承保件數達392萬7849件，保費收入合計新台幣21.21億元；理賠件數達1萬8916件，理賠金額累計達8.35億元。

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其中，一般法定傳染病防疫險承保件數達213萬5214件，保費收入達16.09億元，理賠件數為1萬6961件，理賠金額達7.64億元。相比18日統計，一週內承保量大增48萬件、保費收入增加3.88億元，理賠件數增近4000件、理賠金額大增1.37億元。

疫苗險承保件數為179萬2635件，保費收入5.12億元，理賠件數1955件，理賠金額0.7億元。相比18日統計，一週內承保量也增加51萬件、保費收入增加1.21億元，理賠件數增逾200件、理賠金額增加0.07億元。（編輯：楊凱翔）1110426