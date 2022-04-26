疫情升溫健康險掀下架潮 5壽險停售10保單

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（中央社記者謝方娪台北26日電）產險業者防疫保單下架潮，蔓延至壽險業者健康險，金管會統計，目前已有5家壽險業者下架10張有保障法定傳染病住院的健康險保單，包含中壽、新壽、台壽、保誠人壽等均已停售相關商品。

疫情變化太快速，在產險業者火速下架防疫保單後，壽險業者「類防疫保單」也出現下架潮。金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會指出，目前已有5家壽險業者下架10張法定傳染病健康險保單。

因應輕症居家照護新制，金管會協調產、壽險公會訂定防疫保單理賠因應原則，針對現行已銷售防疫保單承保範圍包含住院日額保險金部分，無症狀或輕症確診者在居家照護期間，可比照一般住院予以理賠，不過不會給付加護病房或負壓隔離病房住院日額保險金。

林志憲表示，若保戶確診COVID-19並居家照護，且壽險業者推出的健康險屬於約定罹患法定傳染病為給付條件的住院日額型醫療給付，將比照住院予以理賠，不過不包含一般健康險。

壽險公會今天下午表示，目前壽險業有9張疫苗險可供客戶選擇，給付範圍多為客戶接種COVID-19疫苗日起一定期間內（通常為28至30日），因疫苗不良事件入住醫院一般病房或加護病房接受治療、因疫苗不良事件而致身故時，可獲得理賠。

另涉及法定傳染病相關給付項目，包含罹患法定傳染病即給付關懷慰問保險金、罹患法定傳染病住院等給付，原則只要符合保單契約條款約定即可獲得理賠，壽險公會並表示，因應目前輕症居家照護政策，在兼顧客戶權益下，針對法定傳染病且須符合住院條件給付項目，居家照護將比照住院，但不包括加護病房加倍給付。

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針對報載部分保險業者悄悄下架商品，壽險公會澄清，保險商品銷售前均需考量風險胃納量並訂定限額控管機制，因近期防疫商品銷量大增，部分業者達到預定風險胃納量，且預估未來COVID-19確診率恐持續攀升，基於風險考量與精算對價原則陸續停售商品，目前市場上仍有不少具防疫訴求的商品供民眾投保，提醒民眾購買前檢視保障內容是否符合需求。

有鑑未來疫情將朝流感化發展，並因應輕症居家照護、中重症留院治療等政策實施，壽險公會指出，業者未來會朝向推出著重中重症治療為主的保險商品發展，以發揮保險保障真價值。（編輯：楊凱翔）1110426