類防疫保單再少1張 富邦壽享安打健康險30日停售

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北26日電）每日新增確診人數不斷飆高，繼產險業者下架防疫保單後，壽險業者近日陸續停售針對法定傳染病提供住院日額給付的健康險。富邦人壽今天晚間決議「享安打」將在4月30日起停售。

防疫保單主要由產險公司推出，包含提供隔離或確診定額補償、確診醫療給付或接種疫苗發生不良事件等保障，部分壽險公司推出的健康險也針對法定傳染病提供住院日額或確診定額補償，即「類防疫保單」。

隨產險公司原有防疫保單全數喊停改版，壽險公司也展開類防疫保單下架潮。富邦人壽晚間表示，「享安打」一年期健康險規劃將在4月30日起停售；針對後續是否有商品改版規劃，富邦人壽說明，後續會評估實際狀況與風險承擔程度再行規劃。

「享安打」鎖定COVID-19疫苗接種、接種後確診及法定傳染病身故保障，提供住院醫療日額補償保險金、特定副作用與特定併發症補償保險金及身故關懷保險金，不分性別、年齡單一費率，均為年繳保費新台幣999元。

中壽「易保安」、新壽「活力罩」、台壽「安心365」均有提供法定傳染病住院日額給付，已分別在4月21日、25日和26日停售，提供法定傳染病確診補償2萬元的保誠人壽「醫吉御守」健康險也已在今天下午5時30分緊急喊停。

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南山人壽表示，「日溢幸福」健康險是否停售，目前還在評估中。另原本傳出今天要停售「溢起安心」、「逸定安心」健康險的國壽，最終決定繼續銷售。「溢起安心」、「逸定安心」健康險保障項目包含住院日額保險金、法定傳染病住院關懷保險金等。

國壽指出，考量近期疫情快速升溫，民眾對具法定傳染病相關給付的保險商品需求增加，因此「溢起安心」、「逸定安心」將繼續銷售；另有鑑未來疫情將朝流感化發展，保障需求轉為中重症留院治療，國壽將盡速開發新商品，以提供中重症且須住院治療為主。（編輯：楊凱翔）1110426