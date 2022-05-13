製造業景氣熱用電需求增 台電首季售電年成長4.2%

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）主計總處最新公布的國情統計通報顯示，今年1至3月台電售電量達545億度，較110年同期成長4.2%，其中一大關鍵是製造業表現持續熱絡，連帶推升整體製造業用電量增加。

主計總處今天發布國情統計通報，今年1至3月台電售電量為545億度，年成長4.2%，其中電力用電成長4.2%，主因新興科技應用需求續強，供應鏈缺料問題也有緩解，推升國內半導體及電腦產業生產上揚，同時帶動相關機械設備增產，使得整體製造業用電量增加。

今年首季台電售電收入為新台幣1307億元，較110年同期成長4.2%，其中電力用電932億元、年增3.8%，非營業用及營業用表燈用電也分別成長6.2%及2.7%；1至3月平均每度售電單價則為2.40元，與110年同期持平。

依台灣電力公司統計，111年首季自有發電量428億度，較110年同期成長0.9%；購電134億度，成長12.4%，合計總發購電量562億度，成長3.4%。

若以總發購電量投入能源結構觀察，燃氣255億度、占比達45.4%最多，其次為燃煤187億度、占33.3%，核能53億度、占比9.5%，三者合計占88.2%，低於110年同期的89.3%。

主計總處指出，其中核能占比減少5.5個百分點，主因是核二廠1號機在110年7月停機退場所致；而再生能源在綠能政策推動下，成長逾4成5，占比8.1%，增加2.3個百分點。（編輯：潘羿菁）1110513