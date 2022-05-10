4檔零組件股前4月營收逆增逾4成 扮反彈急先鋒

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）中國封城衝擊各產業供應鏈4月營收，不過仍有部分個股繳出亮眼成績，包括萬泰科、佳能、詮欣、昇貿月增及年增都正成長，前4月營收年增率更超過4成，成為台股跌深反彈急先鋒。

台股指數跌破萬六關卡，不少中小型電子股自高檔修正已超過2成，超過3成的也不在少數，隨著美國電子盤翻紅，台股今天開低後，在低接買盤進駐下，部分電子股開低走高翻紅，尤其具業績題材個股表現最搶眼。

觀察率先翻紅個股，包括光學的佳能、連接器的詮欣、散熱的奇鋐盤中漲幅都超過3%，連接線的萬泰科、宏致、錫膏廠昇貿漲幅都超過2%，光學影像廠華晶科漲幅也超過1%。

萬泰科4月營收逆勢創歷史新高，今天小開低後快速翻紅，盤中漲幅一度超過2%；萬泰科業績強勁主要受惠高頻高速網路需求強勁，帶動高階網路線出貨暢旺，加上汽機車線、太陽能及特殊利基線材都有不錯表現。

佳能轉型成效發酵，4月營收月增5.28%，年增高達69.72%，已連續3個月年增近7成；累計前4月營收年增69.48%，營運動能強勁也激勵佳能今天股價上漲逾3%。

佳能近年極深耕車載及AI應用相機市場，朝「智能光學模組整合方案公司」布局，鎖定包括視頻應用與串流服務、360穿戴相機、高端USB相機、影音會議相機、智慧城市資安相機等產品，隨著產品結構改變，毛利率將持續正向發展。

深耕車用連接器有成的詮欣除了繳出第1季每股盈餘（EPS）0.91元，年增237%的精彩表現外，4月營收月增13.53%，年增32.36%也持續亮眼。

昇貿受惠需求強勁，儘管大陸廠配合防疫封控影響，4月營收仍維持在高峰區域，來到新台幣8.81億元，月增0.53%，年增65.29%，創下歷史次高紀錄；累計前4月營收35.34億元，年成長57.34%，整體動能依舊強勁。（編輯：楊蘭軒）1110510