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研調視美光及台廠為礦坑金絲雀 半導體反轉警訊增強

2022/7/12 12:53（7/12 13:14 更新）
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調機構IC Insights認為半導體產業週期轉捩點的早期預警訊號變得更加明顯。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
調機構IC Insights認為半導體產業週期轉捩點的早期預警訊號變得更加明顯。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張建中新竹12日電）半導體產業景氣雜音增多，研調機構IC Insights將美光及台灣半導體廠視為礦坑裡的金絲雀，認為半導體產業週期轉捩點的早期預警訊號變得更加明顯。

晶圓代工龍頭廠台積電預計7月14日舉行線上法人說明會，屆時釋出的產業景氣看法，將是市場研判未來景氣的風向球。

英國經濟學人雜誌預先示警，報導指出全球晶片製造業景氣正面臨急劇下墜的風險，原因包括產能快速擴張、需求反轉及多國政府大力干預等。

IC Insights在新發布的報告中，將美光（Micron）及台灣半導體廠視為礦坑裡的的金絲雀，作為可能的不利條件或危險的指標和預警，認為半導體產業週期轉捩點的早期警訊變得更加明顯。

IC Insights表示，美光為全球第3大記憶體供應商，預估其會計年度第4季營收將約68億至76億美元，以中間值72億美元，將季減17%。

美光會計年度第4季包括7月和8月，IC Insights指出，這通常是半導體產業一年中營運表現最強勁的季度，美光的展望卻預警記憶體市場將非常疲軟。

IC Insights並觀察台灣前10大半導體供應商台積電、聯發科、聯電、瑞昱、華邦電、聯詠、力積電、世界先進、南亞科及旺宏6月營收表現，10家廠商合計營收較5月下降5%。

IC Insights指出，台積電、聯發科、聯電及瑞昱前4大半導體廠中，有3家廠商6月營收較5月下滑，僅聯電維持成長態勢。尤其，過往的資優生聯詠6月營收較5月下滑26%，令人憂心。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科6月營收較5月下滑16%，IC Insights表示，這可能印證了美光對記憶體市場前景的保守預期。

IC Insights統計，台積電自2016年至2021年第3季營收較第2季平均成長16%，且自2011年以來第3季營收未曾出現較第2季下降的情況。台積電今年第3季營運展望備受關注。（編輯：翟思嘉）1110712

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