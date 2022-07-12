意法與格羅方德合資設廠 專家：不會排擠台積電訂單

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（中央社記者張建中新竹12日電）意法半導體和格羅方德將投資57億歐元（約新台幣1728億元），在法國建造一座新的半導體廠。產業專家認為，應不會排擠到意法半導體對台積電的訂單。

意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）宣布，兩家公司將在意法半導體法國克羅爾（Crolles）現有的12吋晶圓廠附近，興建一座新的、共同營運的半導體製造廠，新廠預計僱用1000名員工，將得到法國政府大量財務支援。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，整合元件製造（IDM）廠持續擴充產能，尤其在經歷近年車用晶片荒的教訓，IDM業者希望能取得更多主導權。

只是自行擴產，將面臨沉重成本負擔，且在未來可能遭遇景氣趨緩風險，劉佩真指出，IDM廠透過與晶圓代工廠合資設廠，正可因應現在整個市場趨勢變化，建立在地化供應鏈，符合當地政策發展。

劉佩真表示，由於晶圓代工龍頭廠台積電還未決定到歐洲設廠生產，意法半導體只能跟願意到歐洲投資的次要晶圓代工廠合作。

劉佩真說，意法半導體與格羅方德合資設廠，應以成熟製程為主。意法半導體與台積電合作則在先進製程與第3代半導體，台積電的訂單並不會遭到排擠。（編輯：翟思嘉）1110712