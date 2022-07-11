南亞科第2季每股純益2.12元 第3季營運有挑戰

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（中央社記者張建中新竹11日電）南亞科第2季稅後淨利新台幣65.74億元，季增0.4%，每股純益2.12元。總經理李培瑛表示，隨著成本與產品價格往不利方向發展，第3季營運會比較有挑戰。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。隨著銷售量下滑7%至9%，產品平均售價下滑約5%，不過新台幣貶值有利影響約5%，南亞科第2季營收180.31億元，季減9.6%。

受惠有利匯率條件及成本改善，南亞科第2季毛利率不降反升，達44.1%，較第1季上揚0.2個百分點，稅後淨利65.74億元，較第1季增加0.4%，每股純益2.12元，截至6月30日每股淨值57.4元。

李培瑛表示，DRAM市場受到高通膨、俄烏戰爭及中國疫情封控等不確定因素影響，需求減弱，短期市況修正，不過DRAM是智慧化的關鍵零組件，5G、人工智慧、雲端及網通等應用長期依然看好。

李培瑛指出，伺服器目前需求還算好，是所有應用市場中最穩健的市場，但通膨因素影響消費者信心，預期不會有任何市場能夠排除在外，遲早會受到影響。

李培瑛說，第3季產品平均售價恐將向下修正，此外，原物料、電費及設備成本皆在增加，第3季營運表現會比較有挑戰。

他表示，電價調漲幅度遠高於預期，對於成本會有相當程度影響，南亞科將在節能方面更加積極，並逐步導入再生能源因應。

至於第3季是否為今年營運谷底，李培瑛說，應視通膨、俄烏戰爭、中國大陸封控情況是否改善及各國刺激經濟方案效果而定。

至於DRAM供應商庫存狀況，李培瑛表示，第2季庫存有增加情況，不過還不到非常嚴重地步，後續狀況要視通膨等負面因素是否有改善而定。

李培瑛說，DRAM市場會有起伏，因為全球經濟出現嚴重起伏，南亞科將做好品質及技術服務管控，提供客戶更好服務，並透過多元化產品及客戶，服務市場。

至於資本支出方面，李培瑛表示，董事會核准280餘億元，將盡量依計畫執行，因缺料影響設備交期延遲，可能小幅影響資本支出。（編輯：趙蔚蘭）1110711