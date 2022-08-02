韓國7月CPI年增6.3% 創亞洲金融危機以來新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國消費者物價指數（CPI）連續兩個月突破6%，7月年增率6.3%更創下亞洲金融危機後1998年底以來最大增幅紀錄；但當局預測，隨外部影響因素減緩，8月增幅不會再繼續擴大。

韓國統計廳今天公布7月消費者物價動向報告，顯示7月韓國消費者物價指數為108.74，年增6.3%，漲幅創下23年8個月以來新高，主因國際糧食價格上漲、外幣匯率上升及社交距離規範解除後外食及實體服務增加，帶動外食、個人服務、農畜水產及公共燃料費用價格走揚。

韓國消費者物價漲幅今年以來快速擴大，去年10月還維持在3%水準，今年3、4月突破4%，5月達到5.4%後6月漲幅就達到6%；在7月CPI達到亞洲金融危機後新高同時，民眾體感物價漲幅也來到7.9%高點。

若觀察各主要類別產品物價變動狀況，漲幅一度在今年3月縮減至0.4%，農畜水產價格漲幅來到7.1%，僅次於去年12月的7.8%。其中蔬菜價格漲幅高達25.9%，肉類及水產價格則分別上漲6.5%及3.5%。

石油類產品雖因國際油價下跌，價格漲幅趨緩，但仍有35.1%；整體工業產品價格年增8.9%，挹注整體物價漲幅3.11個百分點。

個人服務漲幅則達到6%，為1998年4月（6.6%）以來新高，挹注整體物價漲幅1.85個百分點。受公共服務價格調漲影響，水電瓦斯費等價格上漲15.7%，為2010年開始進行相關調查以來的最高紀錄。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統計廳分析，國際油價等外部不確定性因素出現緩和跡象，加上去年8、9月基期較高，預估8月物價漲幅擴大可能性不高，全年CPI漲幅可能在5%到6%之間。

主掌韓國貨幣政策的韓國銀行則表示，統計廳最新公布的CPI結果與上個月金融貨幣委員會會議預估結果相符。韓聯社報導，韓銀今天召開的物價上升檢討會議中分析，國際油價及糧食價格仍存有供給端風險，後續物價變化仍要觀察烏克蘭局勢、油價及國際原物料價格變化，以及颱風、酷暑等夏季自然因素等影響。（編輯：林憬屏）1110802