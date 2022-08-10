通膨吃掉薪水漲幅 今年前6月實質經常性薪資負成長
2022/8/10 16:21（8/10 16:40 更新）
主計總處發布今年前6月全體受僱員工經常性薪資平均新台幣4萬4262元，不過通膨抵銷薪資成長，今年前6月實質經常性薪資4萬1452元、年減0.11%。圖為台北市餐飲服務人員忙碌的身影。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北10日電）主計總處今天發布今年前6月全體受僱員工經常性薪資平均新台幣4萬4262元、年增3.02%，不過通膨抵銷薪資成長，今年前6月實質經常性薪資4萬1452元、年減0.11%，為6年來首見負成長。
主計總處統計指出，今年1至6月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4262元，年增3.02%，是民國90年以來新高；加計獎金及加班費等非經常性薪資，合計後總薪資為6萬1085元，年增3.52%，是民國108年以來新高。
主計總處官員表示，近期幾個月經常性薪資年增率都蠻不錯，不過物價近期漲幅較大，導致薪資成長速度追不上物價漲幅。（編輯：潘羿菁）1110810
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