主計總處上修今年CPI年增率2.92% 創14年新高

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主計總處12日發布最新經濟預測，下修2022年台灣經濟成長率至3.76%，較5月底預測數3.91%下修0.15個百分點，同時上修今年消費者物價指數（CPI）年增率到2.92%，並預測2023年經濟成長率為3.05%。圖為民眾前往台北市濱江市場採買食材。中央社記者裴禛攝 111年8月12日

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（中央社記者蘇思云台北12日電）主計總處今天發布最新預測，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率到2.92%，創下14年來新高；主計總處官員表示，主要是外食費跟房租漲幅較原先擴大。

主計總處今天發布最新經濟預測，考量全球外需較弱影響下半年出口動能，微幅下修今年經濟成長率0.15個百分點，降至3.76%；全年CPI預測值則調升到2.92%，上修0.25個百分點，也是2009年以來最大漲幅。

主計總處5月底預測時估CPI年增率為2.67%，不過當時是以OPEC（石油輸出國組織）原油每桶102.4美元做估算，這次參考國際機構預測及近期油價走勢，把111年OPEC油價上修到每桶104.1美元，較5月預測上調1.7美元。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，近期國際因素對國內成本的影響其實有逐漸往下的趨勢，只是幅度比上次預期來得高，目前看起來商品類漲幅有比較低一點，不過服務面因素，像是外食費與房租漲幅擴大，因此上修今年CPI年增率到2.92%。

媒體關注國內通膨是否已經在第2季觸頂，蔡鈺泰表示，評估第3季CPI有機會在3%左右，第4季有望在3%以下，明年隨著原物料價格回穩，CPI漲幅縮小為1.72%。

在躉售物價指數（WPI）部分，主計總處指出，全球疫情趨緩，需求回溫之際，俄烏戰事進一步干擾原已陷入瓶頸的供應鏈秩序，加速物價上漲壓力，新台幣兌美元匯率貶值也推升廠商進口成本；不過，近期原物料價格已見回降，有助舒緩物價漲勢，預測今年WPI上漲11.92%，較5月底上修0.7個百分點，明年將下跌3.13%。

今年7月起調整電價，主計長朱澤民指出，電價調漲主要是針對工業用電，對CPI個人消費影響不會很大。估計電價調整於CPI一整年的影響是0.08%，也就是說今年部分影響是0.04%。（編輯：蘇志宗）1110812