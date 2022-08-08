中研院建議金融改革 央行：不會犧牲貨幣政策獨立性

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（中央社記者蘇思云台北8日電）中研院今天發布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，建議央行提高獨立性。央行回應，法定經營目標不包含盈餘繳庫，不會為了提高收益而犧牲貨幣政策的獨立性，同時將持續檢視貨幣政策架構妥適性。

中研院今天發布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，中研院院士、現任央行理事李怡庭針對央行貨幣與匯率政策提出3大建議，強調應提升央行獨立性，央行應公布匯率干預的歷史資料，呼籲央行應該提出清晰且具有嚴謹分析為基礎的貨幣政策架構。

中央銀行今天晚間發布新聞稿5點聲明回應。第一，央行指出，根據中央銀行法第2條，央行法定經營目標包括促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值的穩定，以及在上列目標範圍內協助經濟發展。

央行依據法定經營目標來執行貨幣與匯率政策，央行指出，長年以來，國內銀行資產品質及承受壞帳能力良好，且通膨穩定，新台幣匯率相較主要貨幣波動小，台灣長期平均經濟成長率高於全球平均，都顯示央行達成法定經營目標。

第二，央行強調，央行法定經營目標不包含盈餘繳庫，不會為了提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。

國內利率是由央行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定；新台幣匯率則由市場供需決定，且匯率變動而發生的利得或損失，依法不得列為當年度損益，因此，央行不需要、更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫的預算目標。

第三，央行說明，各國經濟規模、金融體系運作模式差異大，各國適合的貨幣政策架構不盡相同。例如，大型經濟體其貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響，台灣則為小型開放經濟體，貨幣政策須同時考量利率及匯率穩定。金融體系是以資本市場的直接金融或間接金融為主，也會影響貨幣政策的傳遞機制。

央行指出，為因應國內外經濟金融環境的改變，將持續檢視貨幣政策架構，必要時進行調整。

第四，面對建議公布匯率干預歷史資料部分，央行回應，目前央行、新加坡金管局、南韓央行及瑞士央行都是落後1季公布外匯干預資訊，其中，央行與新加坡金管局公布半年資料；南韓央行及瑞士央行則是公布季資料。新加坡金管局、瑞士及南韓等央行，自近年公布外匯干預資料以來，都未追溯公布之前的歷史資料。

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中研院院士建議台灣應該成立主權基金，可考慮把郵政基金、保險部分限制資金與超額的外匯存底，拿出部分做台灣版主權基金。

央行回應，對政府成立主權財富基金向來持正向態度，強調應先立專法，成立獨立的專業管理機構；資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新台幣資金交給專業管理機構，其再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，不宜由外匯存底無償撥用。（編輯：楊凱翔）1110808