中研院士：台灣通膨被低估 房租房價影響應適度反映

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北8日電）中研院院士王平表示，台灣消費者物價指數（CPI）年增率被低估，應該要把實際房租跟房價的影響適度納入反映，評估如果納入，可能影響CPI年增率達2個百分點。

中研院今天舉行「台灣貨幣金融改革政策建議書」記者會，會中建議台灣應效法美國，提升央行的獨立性、透明度與可究責性，建立完整的動態分析架構，並提供前瞻性指引（forward guidance）。

王平指出，央行目前傾向低利率與匯率趨貶，會造成資源扭曲不利經濟發展，央行應該採取更廣泛的通膨計算方法，台灣通膨是遠遠被低估，消費者預期心理、資產價格像是房租等也被低估，在通膨被低估情形下，做出保守的利率政策，這些做法沒有完整架構支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王平指出，台灣 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 計算雖然有納入房租，但是這部分還是被低估、沒有反映真實情況，如果把市場真正房租現況跟自用住宅房價等資產影響納入，評估實際CPI可能還會比現行數據再增加2個百分點。如果台灣要做前瞻性指引，相關數據自然也應該更貼近真實狀況。

中研院院士、央行理事李怡庭表示，歐洲央行認為金融穩定對物價穩定很重要，幾年前也開始把自用住宅房價設算後納入物價指標，等於計算2個指數，一個是原本CPI計算，第二個是把自用住宅放入計算而得，發現自用住宅指標放入計算後，對通膨率貢獻可能達0.4到0.5個百分點。（編輯：潘羿菁）1110808