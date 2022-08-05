7月外食費近14年新高 雞蛋年漲幅達37.3%

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主計總處5日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.36%，外食費漲幅較6月的6.38%擴大到6.76%，是167個月、近14年新高。圖為民眾在台北市中正區一家自助餐店挑菜，工作人員也忙著補菜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北5日電）主計總處今天公布7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.36%，雖然是近4個月新低，不過，外食費漲幅仍較6月的6.38%擴大到6.76%，是167個月、近14年新高，雞蛋上漲37.3%，創逾3年半新高。

主計總處表示，7月CPI年增率為3.36%，若扣除蔬果、能源後的核心CPI，7月年增率為2.73%，7月重要民生物資CPI年增率則為4.59%，3者都比6月年增率稍稍下滑。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，按購買頻度別觀察，「每月」至少購買1次者上漲6.61%，主因就是外食費跟水果漲幅高。外食費漲6.76%，是167個月、2008年9月以來新高，主要是因為廠商陸續反映營運成本所致。

曹志弘也點出外食費漲幅較大的類別，例如中式早點漲11.3%、西式早點漲9.47%、中式以外的料理（例如日式、泰式等）上漲9%、火鍋漲8.63%。

媒體關注CPI年增率雖然有踩煞車，但外食費是否可能持續飆高，曹志弘指出，外食費主要是去年第4季開始上漲，目前評估外食費高點應該在今年第3季，但還是要看廠商策略、銷售活動等狀況而定。

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此外，7月17項重要民生物資CPI漲幅為4.59%，儘管有較5、6月縮減，不過，部分物資上漲幅度仍較高。其中雞蛋上漲37.3%，創下2019年1月、逾3年半新高；糖上漲2.81%，創下2019年3月以來新高；奶粉上漲2.31%，創下2015年3月以來新高。

媒體關注雞蛋價格驚驚漲，曹志弘表示，農委會說法是因為夏天雞蛋產量較少，加上疫情緩解、消費需求增加，不過農委會說供應並沒有問題。（編輯：林興盟）1110805