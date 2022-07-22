租金補貼就近申辦 3666間房仲門市成協助服務站

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內政部表示，申請租金補貼是房客權利，不需取得房東同意，若房東要求房客不得申請，進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可提出申訴。圖為從台北市陽明山高處俯瞰市區住宅大樓。中央社記者趙世勳攝 111年7月22日

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（中央社記者賴于榛台北22日電）全台有3666間房仲門市成為民眾申請租金補貼的服務站，內政部次長花敬群今天視察住商不動產新莊中平門市，除鼓勵民眾就近申請租金補貼，也提醒房東不得禁止房客申請或入籍。

內政部下午發布新聞稿指出，花敬群視察時說，為響應政府政策及實踐企業社會責任，在中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會的協助下，各房屋仲介公司加入申請租金補貼政策宣傳與協助行列，包含張貼冠名海報、自製懶人包與宣傳網頁、辦理教育訓練並成立服務據點等。

他說，全台開放有3666間仲介既有門市成立「申請租金補貼服務據點」，感謝仲介公會全聯會及各大仲介品牌公司鼎力相助，不方便上網的民眾可攜帶健保卡、租約及存摺封面影本就近前往，由房屋仲介服務人員現場協助完成申辦。

根據內政部資料，參與申請租金補貼服務據點的仲介業者包含永慶集團（永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）、信義房屋、住商房屋、大家房屋、中信房屋、台灣房屋、東森房屋、太平洋房屋及其他房屋仲介公司與各大加盟店。

行政院300億元擴大租金補貼7月起開始受理申請，內政部說，房客申請租金補貼通過後，房東經認定為公益出租人，即享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅優惠，請房東放心將房屋出租，一起用好房做好事。

內政部提醒，申請租金補貼是房客的權利，房東也能藉由房客通過後享有公益出租人稅賦優惠權益，若房東片面禁止或要求拋棄申請，對於房客顯失公平，也有損自身權益。

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內政部表示，若房東另以房客申請租金補貼為由，進而要求漲租或負擔所增加稅賦，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第17條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴。

內政部說，房東如經縣市政府要求限期改正，而屆期不改正，可依消保法第56條之1規定處新台幣3萬元至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，可加重處5萬元至50萬元罰鍰，且得按次處罰。（編輯：謝佳珍）1110722