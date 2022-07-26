房租指數創25年最大漲幅 房仲：租金補貼可降負擔

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（中央社記者潘智義台北26日電）主計總處公布最新物價指數統計，居住類的物價指數仍持續攀高，與許多租屋族相關的房租指數，6月統計年增幅度達1.85%，創下25年以來新高。房仲指出，政府推新台幣300億元的租金補貼，可以減輕租屋族負擔。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，北中南房租指數齊漲，南部房租指數年增達2.28%，其次則是北部年增1.88%，若以房租指數近月的走勢來看，租金漲勢似有加快的現象，而政府提出300億元的租金補貼，計畫補助50萬戶，可以協助租屋族降低租金負擔。

主計總處統計資料顯示，今年已經連續4個月房租指數的年增率都超過1%，6月更一舉拉高至1.85%，年增率則創下308個月以來的新高。

曾敬德解釋，雖然官方統計的租金累計漲幅並不特別顯著，但仍顯示出租金長期上揚的趨勢。租金上漲有許多原因，包括整體房價走揚，尤其是中南部地區近年房價漲勢明顯，導致民眾居住的成本增加，也會帶動租金走揚，另一方面經濟持續成長，也會帶動工作機會增加，外來工作者會增加當地的租屋需求。

他指出，官方統計的租金持續上揚，一方面反應市場租金上揚的趨勢，一方面可能調查時，面對整體房價走揚與通膨效應，有些租約到期後房東調整租金，也帶動租金水準走揚。

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以官方的居住類的指數變化來看，他分析，漲勢最顯著的其實還是住宅維修費，年增5.98%，其中維修材料年增12.07%，維修服務則是年增4.21%，房租類6月則是年增1.85%，漲幅創下1996年11月以來的單月新高。至於房租區域的漲勢分布部分，6月漲幅最大的是南部地區，房租指數年增2.28%，其次則是北部區域的1.88%，中部區域的1.52%，漲幅最小的是東部區域的1.21%，整體房租指數漲幅則為1.85%，連續4個月都超過1%。

曾敬德表示，通膨與房價上漲等因素，的確都可能刺激租金上揚，不過為了照顧辛苦的租屋族，政府今年也大手筆推出租金補貼，且降低補貼門檻與可能遇到的阻礙，的確在租金上揚的過程中，可以幫助租屋族降低負擔。（編輯：楊凱翔）1110726