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中油：汽柴油23日起各漲1角 95無鉛28.2元

2025/6/22 12:10
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（中央社記者張璦台北22日電）國際油價上漲，台灣中油公司今天表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，23日凌晨零時起，汽、柴油各調漲新台幣0.1元。

調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升25.5元。

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台灣中油表示，本週受中東地緣政治局勢持續緊繃影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲2.2元及2.0元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收2.1元及1.9元。

台灣中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，民國114年累計至5月底止，台灣中油共吸收約41.74億元。（編輯：楊凱翔）1140622

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