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「巷弄閱讀嘉」打破界線 整座嘉義市都是圖書館

2025/6/22 12:20
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）打破圖書館界線，嘉義市文化局推動「巷弄閱讀嘉—穿梭巷弄，翻閱桃城軌跡」活動，讓書香滲透桃城街區及在地特色店家；今年主題聚焦「桃城木都」，與木業歷史對話、連結在地文化。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，文化局推出第二屆「巷弄閱讀嘉—穿梭巷弄，翻閱桃城軌跡」活動，延續去年的熱烈迴響，持續實踐「整座城市都是我的圖書館」的理念。

文化局長謝育哲表示，今年的主題特別聚焦在「桃城木都」，不只是對嘉義桃城木業歷史的對話，也是與在地文化連結的閱讀行動。活動延續去年「閱讀補給站」的設置，也擴大招募在地店家加入，將閱讀的種子播撒至城市的每個角落。

謝育哲說，今年「巷弄閱讀嘉」特別策劃一系列融合知識與體驗的文化活動，從歷史走讀、木業永續、攝影實作，到木作工藝與教育現場，每一場都像一本可以親手翻開的書冊。

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文化局自6月14日展開一系列講座活動，包括探索嘉義古蹟與人文風貌、森林與木構建物的永續關係講座、拍出嘉義人文之美、木工師父鄭宗倫老木作活動體驗等。講座活動訊息可至嘉義市圖書館粉絲專頁查詢報名。

文化局表示，「巷弄閱讀嘉」讓讀者可在消費時享受圖書館的閱讀資源，不需給付任何書籍購買費用，目前已有11間合作店家，持續邀請更多在地店家共創特色閱讀空間。（編輯：陳清芳）1140622

謝育哲
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