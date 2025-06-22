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六堆園區割稻趣 200名民眾體驗客庄農作文化

2025/6/22 13:36（6/22 14:01 更新）
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六堆客家文化園區每年推出農事學堂，2月時插秧活動的稻穀已經成熟，200名大小朋友22日前往體驗客庄最重要的水稻收割等農事工作。（六堆客家文化園區提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月22日
六堆客家文化園區每年推出農事學堂，2月時插秧活動的稻穀已經成熟，200名大小朋友22日前往體驗客庄最重要的水稻收割等農事工作。（六堆客家文化園區提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月22日
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）六堆客家文化園區每年推出農事學堂，今年改種植呼應客家常見傳統米食的圓糯米，稻穀已經成熟，今天邀200名大小朋友體驗客庄最重要的水稻農事工作文化。

六堆園區往年皆種植白米，今年則改種植圓糯米，讓民眾更了解客家各項常見的粢粑、鹼粽、甜酒釀、粄食等傳統米食，園區內的田園地景區金黃稻穗飄逸、稻穀已成熟，今天共邀200名大小朋友一起進入田中，行動參與體驗豐收喜悅，感受客庄早期最重要的水稻農事工作文化。

客委會客家文化發展中心活動中指出，農事學堂活動一直都受到民眾熱情參與，透過大小朋友彎下腰親自參與農事各項進程，學習對於土地的尊重及珍惜每份得來不易的糧食，過程中也延續農事文化傳承及傳遞客庄常民農作文化。

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另外，除讓民眾親自體驗割稻過程外，也準備脫穀台，可以嘗試自己動手將稻穗脫離的樂趣，並將脫落的稻穗放置在紀念瓶中。

客發中心表示，近年園區將部分稻米與屏東觀光酒廠合作製作成料理米酒，今年也根據糯米特性嘗試將稻米研製成高品質飲用酒，企圖讓稻米有更多的未來可能性，也透過稻米所延續產出的商品，認識六堆及客家。（編輯：李淑華）1140622

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