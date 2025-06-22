日本自衛隊船艦訪問馬尼拉 加強合作促區域和平穩定

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（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）日本海上自衛隊護衛艦「伊勢號」與「涼波號」昨天抵達馬尼拉，進行港口親善訪問，與包括菲律賓在內印太國家海軍加強合作，共同促進區域的和平與穩定。

日本駐菲律賓大使館表示，「伊勢號」與「涼波號」是於21日上午抵達馬尼拉，菲律賓海軍在一場儀式中歡迎海上自衛隊人員，以及參與乘艦合作計畫的多國海軍軍官，並在網站貼出多張照片。

透過乘艦合作計畫，日本海上自衛隊邀請了20名東南亞及太平洋島國的軍官搭乘「伊勢號」一同航行。

此次停靠是日本2025年印度太平洋部署計畫（IPD25）的一部分，這也是海上自衛隊今年第3度對馬尼拉進行親善訪問。

日本海上自衛隊第4護衛隊群司令夏井隆致詞時說，「伊勢號」與「涼波號」於6月14日從日本啟程，此行將與理念相近國家進行3個月交流，促進印太地區的自由與開放。

夏井隆說，這兩艘護衛艦將與印太國家的海軍進行共同訓練，提高日本海上自衛隊的戰術技能、增進相互理解與信任，加強與各國海軍合作，為區域和平與穩定做出貢獻。

「伊勢號」是日本海上自衛隊的直升機護衛艦，曾於2013年11月到菲律賓中部雷伊泰省，參加颱風海燕的災後救援工作；「涼波號」則是日本最新型的高波級護衛艦之一。

另一方面，「菲律賓新聞社」（PNA）今天報導，日本、美國與菲律賓的海岸防衛隊20日在日本西南部鹿兒島灣舉行了聯合演習，演練美國貨輪與菲律賓漁船在公海相撞後的海上救援行動。

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菲律賓與日本分別在南海與東海面對共同海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，兩國去年7月簽署相互准入協定（RAA），使菲律賓成為第一個與日本簽署類似協定的亞洲國家。

相互准入協定允許日本自衛隊與菲律賓軍隊到對方領土參加防務合作，菲律賓參議院去年12月16日批准，而日本國會則於今年6月6日批准，雙方已在擬訂執行細則。（編輯：張芷瑄）1140622