加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／芬太尼戒毒重建路漫漫 康復者化身引路人「接住」成癮者
首頁 / 兩岸

就業困境下 港媒：中國悄然興起「全職乖孫」新職業

2025/6/22 12:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）繼「全職兒女」後，港媒指中國又悄然興起「全職乖孫」新職業，在一些就業受挫的年輕人看來，與其勉強待在大城市，不如回家盡孝，「老人也得請護工，找外人終究不放心，還不如我這個親孫來打這份工」。

香港星島日報今天報導，一些中國年輕人畢業後考研所或公務員都沒著落，喜歡的工作也沒找到，於是「爺爺聽說了給我打電話說：你給我伺候好了多活兩年，比你出去幹點啥都強。現在我爺退休金一個月一萬（人民幣，約合新台幣4.1萬元），他3000我7000。他不再是空巢老人，我也解決了就業問題」。

不少「全職乖孫」在社群媒體分享了照護老人的日常，從買菜做飯、打掃房間到逛街喝奶茶，一起練瑜伽，「主打服務周到，提供情緒價值，讓老人幸福感滿滿」。

報導說，相較「全職兒女」在家陪伴50、60歲的父母而常被譏諷「精緻啃老族」，照護年邁體弱甚至失能老人家的「全職孫輩」則被誇為懂事孝順，「連父母也不會理直氣壯地催你找工作，因為他們明白你不是在逃避社會，而是在替他們盡孝」。

還有「全職兒女」跳槽「全職乖孫」，因為發現照顧著根本不需要被照顧的父母會感到虛度光陰；而爺奶似乎時刻都要幫忙，「這種實實在在被需要的感覺，別提多得勁（感覺良好）了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導分析，「全職孫輩」現象背後反映了年輕人的就業困境。今年4月，不含在校生的16至24歲中國城鎮勞動力失業率為15.8%，相當於每6個青年人就有1人失業，堪稱殘酷的現實讓一些年輕人躲進家的避風港。

「全職孫輩」雖被讚為一步到位解決了養老和就業問題，但很多網友卻說「乖孫」飯碗的門檻太高，「多少人能有個退休金高到能養活你的爺奶？」「我的農民爺爺，養老金才100多元」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140622

#中國
#香港
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：