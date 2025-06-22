藍白同台健美賽開幕 館長：台灣已成健美天堂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜及民眾黨主席黃國昌今天出席「成吉思汗全國健美公開賽」開幕活動，主辦人館長（陳之漢）表示，今年健美比賽很多，已讓台灣成健美天堂。

第5屆「成吉思汗全國健美公開賽」今天在新北市新莊區宏匯廣場舉辦，包括侯友宜、黃國昌及國民黨立委洪孟楷等人都出席開幕活動。

侯友宜表示，他每年有機會都會來參與健美賽，見證及推廣運動賽事，館長除推動健美比賽，也把運動器材捐贈給警消，讓警消能更健康，捍衛新北的安全。

黃國昌肯定侯友宜才幫台灣舉辦雙北世界壯年運動會的國際賽事，讓高齡長者也能在運動場上發光發熱，這是台灣的幸福，他和洪孟楷一樣支持體育，希望運動成為台灣真正的全民活動，讓台灣人活的更久、更健康，進而讓這個社會更健康、和諧。

透過 Google News 追蹤中央社

洪孟楷表示，在朝野共同努力配合下，運動部9月正式掛牌成立，希望達到培養選手、國際接軌、產業發展、永續樂活等4大宗旨，能夠讓台灣的實力越來越強，讓中華民國的國力越來越強。

館長表示，今年的比賽非常多，這對選手來說，現在的台灣已經成一個健美天堂。台灣雖小。但是健美的人才，在世界上已是數一數二。選手比賽時真的很辛苦，希望大家都能用欣賞跟尊敬的心情來給每一個選手加油。（編輯：張銘坤）1140622