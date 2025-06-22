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專題／芬太尼戒毒重建路漫漫 康復者化身引路人「接住」成癮者
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南投新中橫公路車禍熱區 信義警7路段加強取締

2025/6/22 12:32（6/22 13:06 更新）
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南投縣警察局信義分局22日表示，統計114年1月至5月共發生76件交通事故，其中在台21線占28件，因此在7處路段加強取締1個月，統計至20日已舉發25件違規。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年6月22日
南投縣警察局信義分局22日表示，統計114年1月至5月共發生76件交通事故，其中在台21線占28件，因此在7處路段加強取締1個月，統計至20日已舉發25件違規。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年6月22日
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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）信義警分局統計今年1月至5月共發生76件交通事故，其中發生在台21線新中橫公路就占28件，肇因有未保持安全距離、雙黃線超車、疲勞駕駛等，因此警方在7處路段加強取締1個月。

南投縣警察局信義分局今天發布新聞稿表示，省道台21線新中橫公路是信義鄉重要聯外道路，也是前往草坪頭、玉山國家公園塔塔加、嘉義縣阿里山鄉特富野古道等景區必經路線，吸引許多遊客來往，警方統計今年1月至5月台21線轄內路段共發生28件交通事故。

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信義分局表示，其中和社派出所轄區100至130公里處發生19件事故，主要為往返塔塔加路線長、上下坡道路曲折、陡峭，遊客不熟路況易違規及疲勞駕駛釀禍，為降低事故，6月8日起執行專案，在3處易肇事、4處易超速路段加強執法，統計至20日已舉發25件違規。

警方表示，在台21線102.2、110.5、121.7公里處3處易肇事路段執行機動攔檢，也在指標112.8、119.4、132.7、137.5公里處易超速路段加掛「測速照相警告標誌」及不定時執行測照，呼籲行經易肇事路段勿搶快並依速限行駛、注意車前狀況、保持安全距離。（編輯：李淑華）1140622

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