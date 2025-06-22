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專題／芬太尼戒毒重建路漫漫 康復者化身引路人「接住」成癮者
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鳴日號推手變種稻高手 車廂型工具間成打卡點

2025/6/22 12:25（6/22 13:16 更新）
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曾獲國際設計大獎的鳴日號是台鐵復興美學的代表作，關鍵推手是曾任機務處長的宋鴻康，他退休後回新竹縣新豐鄉務農，將工具間打造成鳴日號車廂造型，意外成為打卡景點。中央社記者汪淑芬攝 114年6月22日
曾獲國際設計大獎的鳴日號是台鐵復興美學的代表作，關鍵推手是曾任機務處長的宋鴻康，他退休後回新竹縣新豐鄉務農，將工具間打造成鳴日號車廂造型，意外成為打卡景點。中央社記者汪淑芬攝 114年6月22日
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）曾獲國際設計大獎的鳴日號上路4年多，是台鐵復興美學代表作，關鍵推手是曾任機務處長的宋鴻康，他退休後成了種稻高手，工具間是鳴日號車廂造型，意外成為打卡景點。

新竹縣新豐鄉1處鄉道旁的小庭園，有1輛「鳴日號」造型車廂引人注目，有不少路人經過時會停留拍照打卡，也有人好奇想仿效。這是宋鴻康退休後，在家鄉土地上打造的工具間，主要存放他在附近農田工作時需要使用的農具。

宋鴻康日前接受中央社記者訪問，他說，的確有好多人好奇詢問為何「鳴日號」車廂會在此落腳？這是他2020年7月剛退休時，為了不讓家鄉土地荒廢，因此著手整理，並開始種稻生涯；1位從事貨櫃運輸的朋友，決定送他1只貨櫃，他就當做工作間兼簡易休息室，因他參與推動「鳴日號」，所以將貨櫃漆成同款車廂的外型。

除了工具間外，宋鴻康招待朋友的杯子、點心盒，連桌子都看得到「鳴日號」的身影。

宋鴻康自謙「鳴日號」是台鐵的團隊合作，但事實上他是重要的關鍵推手，曾被政府選派至法國鐵路公司學習2年，除了維修，也實際體驗許多歐洲知名的觀光列車，國外設計車廂的理念深植心中。

2018年普悠瑪事故後，宋鴻康臨危受命接下台鐵機務處長職務，當時台鐵的觀光列車一直被嫌醜，他將國外的做法向台鐵局長張政源建議，一定要注入美學，台鐵也特別成立美學小組，並由「鳴日號」打響第一砲。

宋鴻康投入鐵道工作45年，退休後除了在大學兼課，協助培育鐵道人才外，也返鄉種田。農家出身的他，對田間工作很快上手，巡田、灌溉、除草都自己來，和同樣公務員退休的弟弟，一起將父親工作的稻田繼續維持盎然生機。

宋鴻康回鄉種稻4年多，稻穀每年收成都有成長，今年可望達到3500斤，已是種稻高手。

宋鴻康說，所有稻穀收成後都交由農會收購，所得扣除成本，利潤非常低，1年大約新台幣2萬多元；但他種得很快樂，不但土地有效利用，也對糧食生產有貢獻，他還因勞動減少體重，肚子也變小，一舉數得。

除了種稻，宋鴻康也在農田旁的隙地種瓠瓜，問是否擔心被偷，他笑說，識貨就來摘；宋鴻康在「鳴日號」車廂造型工具間所在的庭院，還種花卉和水果，每年收成的木瓜、釋迦、小番茄、年柑，也都分享給親友。

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宋鴻康退休後從台北搬回新竹，也是為了能常常陪伴已高齡104歲的父親。他的父親仍身手靈活，說起話來中氣十足，並樂於參與活動，從92歲開始參加社區跳舞活動，還在國健署舉辦的競賽「阿公阿嬤活力SHOW」獲獎，被問到養生之道，宋鴻康的父親說跳舞就會快樂。

宋鴻康是歌手Hebe的舅舅，但他很低調。宋鴻康的父親一提到Hebe就很開心，並不忘拿著與Hebe的各種合照向旁人介紹。宋鴻康說，Hebe是家族的榮耀，她很孝順，會常常回來看外公。（編輯：吳素柔）1140622

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投入鐵道工作45年的宋鴻康（圖）在2020年7月自台鐵機務處長退休後，除在大學兼課，也返鄉種稻，農家出身的他對田間工作很快上手，巡田、灌溉、除草都自己來，讓父親的稻田繼續維持盎然生機。中央社記者汪淑芬攝 114年6月22日
投入鐵道工作45年的宋鴻康（圖）在2020年7月自台鐵機務處長退休後，除在大學兼課，也返鄉種稻，農家出身的他對田間工作很快上手，巡田、灌溉、除草都自己來，讓父親的稻田繼續維持盎然生機。中央社記者汪淑芬攝 114年6月22日
曾任台鐵機務處長的宋鴻康（右）退休後從台北搬回新竹，除返鄉種稻，也為了陪伴高齡104歲的父親。宋鴻康的父親（左）從92歲開始參加社區跳舞活動，還在國健署舉辦的競賽「阿公阿嬤活力SHOW」獲獎。中央社記者汪淑芬攝 114年6月22日
曾任台鐵機務處長的宋鴻康（右）退休後從台北搬回新竹，除返鄉種稻，也為了陪伴高齡104歲的父親。宋鴻康的父親（左）從92歲開始參加社區跳舞活動，還在國健署舉辦的競賽「阿公阿嬤活力SHOW」獲獎。中央社記者汪淑芬攝 114年6月22日
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