台南3文化場館合推暑期營隊 優惠價玩整天

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市山上花園水道博物館、南瀛天文館、左鎮化石館3座郊區文化場館合作，7月1日起推出暑假營隊，規劃攀樹、觀星、化石清修等一日遊套裝行程，讓民眾在山區玩整天。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，此次由台南市立博物館山區夥伴首度進行實質活動串連，以各館特色規劃，包括水道博物館豐富戶外環境及建築美景，化石園區的化石清修，還有天文館星象劇場及團康，搭配各館導覽解說，不但活動多元豐富，也更能認識在地文化。

台南市立博物館長何秋蓮表示，利用各館特色規劃活動，每人報名費最低新台幣500元，最高也僅850元，就能享有兩個不同場館導覽解說，還可以自行依照需求搭配課程，值得一玩再玩。

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台南市文化局指出，為了方便家長報名，這次主辦單位規劃南瀛天文館單一窗口電話受理報名，僅接受20人以上、45人以下團體報名，初步規劃每日1團，近日已有許多家長預約，提醒有意報名民眾盡快揪團，把握這個可以上天入地，開拓親子視野的機會。

台南市文化局指出，此次依據不同主題設計7條「博物館之旅」一日遊路線，兼具戶外與室內活動，並且將戶外活動安排在上午，可選擇到水道博物館攀樹、蜂農體驗、綠植盆栽，結合到化石園區體驗化石清修，或在天文館欣賞星空劇場的震撼與星空的奧秘，探索自然、科學與文化多重魅力。（編輯：陳清芳）1140622