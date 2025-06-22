「羽您有約」公益羽球賽 麟洋配拆夥交手全場嗨

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（中央社記者黎建忠台北22日電）2025年「羽您有約」羽球公益賽今天舉行開幕儀式，拿下奧運雙金的「麟洋配」李洋、王齊麟也現身會場，2人還拆夥進行表演賽，將現場氣氛炒熱到最高點。

為推動台灣基層羽球運動發展，中華民國全民羽球發展協會自2014年攜手台北市國小、國中、高中等力量，舉辦「羽您有約」羽球邀請賽，並從第6屆注入公益性質，將報名費全捐弱勢團體。

中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫在致詞時表示，這項賽事舉辦了11年，從首屆的400人參加，到今年超過2400人與會，可見羽球運動在台灣相當受到重視和熱愛。

吳宜倫強調，這場羽球賽事有別於其他的業餘賽事，參賽資格限定教育現場的師生，因此除了一般組別外，也增設趣味聯誼組，讓初次接觸羽球的師生可以共襄盛舉。

受邀出席的李洋、王齊麟也拆夥，分別搭檔上屆一般組的冠、亞軍球員，進行1場11分的表演賽，讓現場數千名粉絲大飽眼福。

李洋在接受中央社訪問時表示，高中的時候就知道有這場業餘賽事，對青少年來說是培養經驗很棒的環境，到現在越來越多人參與，看了也很感動。

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李洋近期不但完成全台巡迴公益演講，自己也瘦身有成，2個多月內減了8公斤。他對著老搭檔王齊麟開玩笑說：「如果我當選手的時候有這麼瘦的話，我們應該可以多拿幾座冠軍。」

李洋也提到，透過全台巡迴演講，「很多接觸到的東西跟我原本認知都不一樣，也因為這樣，對於推展羽球很有幫助，也能做到運動部強調的競技全民化，這點在退役選手身上更有感。」（編輯：吳素柔）1140622