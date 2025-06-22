大林廠燃燒塔冒火 中油：驚擾鄉親深感抱歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）中油大林廠今天凌晨被發現燃燒塔冒出火光及濃煙，高市府環保局表示將依法開罰。中油表示，這是已停爐的重油媒裂解工場進行系統釋壓，對於驚擾到鄉親深感抱歉。

有民眾在臉書社團貼文，指看到中油大林廠燃燒塔冒出火光竄煙，諷刺是「聖火盃」。高雄市政府環保局證實，為壓縮機跳車導致。

環保局上午表示，AI雲端監控系統發現在凌晨2時43分時，中油大林廠重油媒裂解工場（M33），因壓縮機（C-1101）跳車緊急停爐，將製程氣體排往燃燒塔處理，致產生明顯粒狀污染物，違反空污法32條規定，裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

透過 Google News 追蹤中央社

中油大林廠中午說明表示，大林廠今天凌晨煉五組已停爐的重油媒裂解工場，依調整製程壓力的標準化作業程序，進行系統釋壓，將部分製程氣體排往燃燒塔處理。

中油大林廠表示，該工場於21日下午停爐時，更換受損控制卡面，停爐程序皆依SOP進行並通報環保局，對於驚擾到鄉親，深感抱歉。（編輯：吳素柔）1140622