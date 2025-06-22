大林蒲遷村安置地說明會 6/26場次改6/29

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市政府啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，草案公開展覽，並將舉辦3場說明會，其中原訂6月26日在中油大林蒲活動中心的場次，改為6月29日下午2時同地點舉行。

高雄市政府啟動遷村安置地都市計畫變更作業，配合行政院核定設置「新材料循環產業園區」暨該園區所訂遷村作業計畫，將大林蒲聚落遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地。

都市計畫變更草案至7月7日公開展覽，市府將於6月24日至25日分別在鳳山區公所、前鎮區公所各辦1場公開說明會；此外，原訂6月26日在中油大林蒲活動中心舉辦1場說明會，將改為6月29日下午2時於同地點舉行。

市府都發局今天新聞稿表示，遷村安置地都市計畫變更作業是新材料循環產業園區報編作業的一環，為配合整體期程續提高雄市及內政部都委會審議，預計於明年6月底前完成都市計畫變更作業。

大林蒲遷村涉及約1萬9000人、1萬1000戶遷移，市府表示，將秉持大林蒲遷村「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則規劃安置。

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此外，也將增設26條10至15公尺寬計畫道路，以確保民眾配地後，均能面臨道路申請興建房屋，並提升安置地路網的便利性。

都發局指出，遷村安置地都市計畫草案公開展覽期間，將舉辦3場說明會，歡迎市民與地主踴躍參與，如有相關建議，可用書面提出相關意見。都市計畫審議時，將邀提案人列席說明。（編輯：吳素柔）1140622