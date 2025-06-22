北捷遊憩對外徵才 線上報名至7/4下午3時止

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）台北捷運公司投資成立的北捷遊憩事業股份有限公司，即日起對外徵才，計職業安全類3名、護理行政類1名，可至北捷官網線上報名，期限至7月4日下午3時止。

「北捷遊憩事業股份有限公司」為台北市政府和台北大眾捷運股份有限公司共同投資成立的公司，受委託經營台北小巨蛋、貓空纜車及台北市立兒童新樂園。

北捷說明，針對徵才中的職業安全類正取3名，包含職業安全衛生管理員2名及職業安全衛生管理師1名。

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工作報酬方面，北捷說，招募資格條件依應試類科有所不同，學、經歷要求視應試類科而定；其中，依不同應試類科，試用期滿最高薪資可達新台幣5萬1000元，除一年12個月薪資，還有年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金、依據當年度盈餘狀況核算績效獎金。

台北捷運提醒有意報名者，一律到台北捷運官網「新聞稿」專區，或台北小巨蛋、兒童新樂園、貓空纜車官網「最新消息」專區，下載「北捷遊憩公司新進人員甄試說明」，並點選報名連結線上報名；這次招募沒有其它連結網址，切勿點選不明連結，以防詐騙。（編輯：張銘坤）1140622