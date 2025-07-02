北市電動公車年底預計破千輛 共享充電場域啟用

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）北捷北投機廠電動公車場域今天啟用，共有22席位，供北市886輛電動公車離峰時間充電。市長蔣萬安肯定城市智慧管理具體展現，並表示全市電動公車將於年底突破1000輛。

台北市交通局今天舉辦「北捷共享電動公車場站啟用暨288路線通車典禮」，場站位在台北捷運公司北投機廠，土地由北捷提供，大南汽車公司負責整體設施建置。

交通局資料指出，北投機廠電動公車場域面積3000平方公尺，設置11個充電柱，計有22個充電席位，自凌晨0時到清晨6時供電動公車充電。

交通局長謝銘鴻說，全市目前電動公車都可就近使用充電設施，此系統特別設計為智慧排程，在北捷日間用電高峰之外的離峰時間充電。

蔣萬安致詞時表示，近期他前往巴黎參加巴黎協定市長峰會，與各國分享北市垃圾處理及綠色運具推動實況，預計2029年台北將舉辦智慧運輸世界大會，跟世界分享推動經驗。

蔣萬安說，這次計畫是將充電場域設置於捷運機廠內部，利用捷運主要在日間用電、電動公車主要在夜間充電的特性，相互媒合讓土地及電力資源發揮最大效益，是城市智慧管理的具體展現；北市的目標是2030年市區內公車全面電動化，去年約計650輛，目前886輛，今年底要破1000輛。

大南汽車董事長賀政說，7月1日起，大南客運從士林區行駛到市府周邊的288路線，即正式啟用21輛創奕公司的電動巴士，車型也是國家隊列表可購置的車款，明年會再增用25輛，行駛路線為223、302。

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大南汽車說明，相關設備建設約近新台幣9000萬元，與市府合資，雙邊出資約各一半，每輛公車充電時間約3.5小時，隔天即可駕駛；離峰時間充電並可節省支出，因為白天電費每度10元，離峰則僅3元。

此外，為確保場站公共安全，大南汽車已先投資40萬元設置一組消防設施，可連接消防栓噴灑水形成水牆，避免火勢延燒，傷及鄰近更多車輛，實際操作時，會在事發時通報消防單位到場使用。（編輯：蕭博文）1140702

台北市交通局2日舉辦「北捷共享電動公車場站啟用暨288路線通車典禮」，場站位於台北捷運公司北投機廠。台北市長蔣萬安（右5）等人上午出席啟用儀式。中央社記者吳家昇攝 114年7月2日