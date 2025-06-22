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中東局勢推升油價 台塑化23日汽柴油各漲1角

2025/6/22 13:52
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台塑石化今天宣布，明天23日凌晨1時起，每公升汽油批售價格調漲0.1元，柴油調漲0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化表示，受到以色列與伊朗的軍事衝突升溫，引發市場擔憂中東局勢緊張恐影響原油供應，促使本週國際油價大幅上漲。

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考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定6月23日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.1元，柴油調漲0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑石化直營加油站台亞石油油品牌告價最新如下，92無鉛汽油每公升26.7元、95+無鉛汽油28.2元、98無鉛汽油30.2元、超級柴油25.3元。（編輯：楊凱翔）1140622

#台塑石化
#油價
#以色列
#伊朗
以色列情勢
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