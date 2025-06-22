學界業界倡新聞議價基金立法 逾1500人連署支持

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（中央社記者許秩維台北22日電）跨國數位平台使用新聞內容卻未付費，新聞學界和業界發起連署，呼籲朝野三黨立即推動新聞議價和基金立法，至今逾1500名學者、媒體工作者、新聞傳播科系學生等連署。

有鑑於Google、Meta等跨國平台無償使用新聞並壟斷數位廣告，嚴重衝擊台灣新聞產業的生存發展，台灣新聞學界和業界發起「拒絕平台剝削 搶救新聞產業」連署，並於今天舉行記者會，公布最新連署結果，同時呼籲朝野三黨立即立法。

截至今天最新統計，連署發起後不到10天，已有超過1500人連署，包含新聞傳播界學者166人、媒體工作者452人、新聞傳播科系學生283人，還有多個媒體組織和公民代表響應等。

台灣師範大學大眾傳播所教授王維菁表示，跨國大型數位平台不斷掏空台灣新聞產業，每年約賺走新台幣400億、500億元，卻不用負社會責任，也未提供合理回饋或分潤，也沒有創造多少在地就業機會。

新聞議價從2021年開始倡議，王維菁指出，政府雖說支持，但一直無實際行動；如果政府繼續放任，讓年輕記者陷入低薪苦勞，就是跟新聞傳播界學者和新聞產業為敵，「新聞業不能再等」，呼籲朝野三黨立即立法，救救台灣的新聞和民主。

台灣大學新聞研究所教授林麗雲坦言，對有志從事新聞行業的年輕人來說，「理想很美好，現實很殘酷」，有學碩士都畢業自台大的學生，投入新聞業薪水卻不到4萬，還要被民眾笑說記者不讀書。

林麗雲認為，跨國數位平台宰制新聞業卻不付費，生產內容的人沒有拿到報酬，媒體被迫去接業配、政府標案，新聞產製以流量為主，無法實現第四權角色，這是社會問題，也是國家系統問題。

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雜誌公會理事長龔汝沁提到，大型平台有很厲害的演算法，但使用媒體原創的報導、文字、圖表、照片等，卻沒有使用者付費；她認為，新聞議價和基金應該並行，台灣有2/3的雜誌資本額小於千萬，這樣的小蝦米如何和Google這樣的大鯨魚議價，因此倡議議價和基金雙軌制。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷指出，要有好的新聞內容就要有足夠的人力，工會支持新聞議價和基金，但其中有一部分金額應用於提升從業人員待遇；建議未來新聞議價跟基金制度加入更多條件，例如簽訂編輯室公約應獲得優先議價，違反勞基法或職安法則順序往後。（編輯：陳清芳）1140622