西班牙7月通膨數據出爐 再攀歷史最高點

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（中央社記者胡家綺馬德里13日專電）西班牙通貨膨漲持續飆高，7月消費者物價年增率高達10.8%，創下38年來最高紀錄。雖然燃料價格下降，但電費、瓦斯費和食品價格飆漲，造成民眾生活成本持續上升。

根據國家報（El País）報導，西班牙國家統計局（Instituto Nacional de Estadistica，簡稱INE）在12日公布了上個月通貨膨脹的完整數據。雖然燃料價格下跌抑制了通膨危機加劇，但受到國際市場天然氣價格高漲所引發的電力和糧食價格上漲影響，西國消費者物價年增率，從6月的10.2%，攀升至7月的10.8%，創下1984年9月以來的最高紀錄。

其中，電費價格與去年7月下跌時相比上漲了49.4%，瓦斯上漲了23.8%。食品價格年增率加速至13.5%，突破西班牙國家統計局有史以來最高紀錄。

西國家庭購物籃裡不可或缺的食物，價格多受到通膨推升影響，如麵粉和穀物價格年增率達38%，全脂和脫脂年奶23.1%，蛋類22.5%，肉類如家禽16.3%、牛肉14.5%，奶油26.1%，優格16.1%，乳酪13.1%，蔬菜15.5%，麵包14.7%等。

食品價格的高速飆升，除了加深西班牙弱勢家庭的經濟危機，也導致國內旅遊變得更加昂貴。7月和8月是西班牙人傳統上出門度假的旺季，但面對通膨危機持續衝擊家庭經濟，不少人今夏都得勒緊褲帶度過。（編輯：黃自強）1110813