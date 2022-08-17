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英國7月CPI升至10.1% 通膨率創40年新高

2022/8/17 17:24（8/17 17:53 更新）
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英國7月消費者物價指數（CPI）上升至10.1%，通膨率則飆升至40年新高。圖為倫敦街景。（中央社檔案照片）
英國7月消費者物價指數（CPI）上升至10.1%，通膨率則飆升至40年新高。圖為倫敦街景。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國國家統計局今天公布的數據顯示，由於食品價格上漲，英國7月通膨率飆升至40年新高，在英國面臨經濟衰退的前景之際，加劇生活成本危機。

法新社報導，英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）表示，7月消費者物價指數 （CPI） 從6月的9.4%上升至10.1%。

英國央行英格蘭銀行本月稍早警告，今年通膨率將攀升至略高於13%，為1980年以來的最高點。英格蘭銀行也預期英國將進入衰退，並持續到2023年底。上週的官方數據顯示，英國第2季經濟萎縮。

英國財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）在最新通膨率發布後表示：「我知道現在正是艱難時期，人們擔心世界各國面臨的物價上漲。」

查哈威說：「控制通膨率是我的首要任務。我們正在透過強而有力且獨立的貨幣政策、負責任的稅收和支出決策，以及促進生產力和成長的改革，以推動因應的措施。」

他說，政府正在透過370億英鎊的支持計畫，「盡我們所能提供幫助」。

英國正面臨生活成本危機，工資的實際價值以創紀錄的速度下降。

英格蘭銀行上次在政策會議將基準利率上調0.50個百分點至1.75%，為1995年來最大升息動作。

全球爭相降溫因俄羅斯入侵烏克蘭而引發的炙熱通膨之際，英格蘭銀行的舉動反映了上個月美國聯邦準備理事會（Fed）和歐洲央行採取的積極貨幣政策。

英國統計局表示，7月CPI的「最大變動」來自食品。食品價格漲幅最大的是麵包和穀物，其次是牛奶、起司和雞蛋。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110817

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