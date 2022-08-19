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歐盟最新數據：通膨9.8% 法國最穩東歐慘

2022/8/19 14:20
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（中央社記者田習如台北19日電）歐盟統計局昨天發布最新經濟數據，第2季整體經濟成長率0.6%，7月年化通膨率9.8%續創新高，經濟信心指數跌至17個月最低。但各項指標在成員國間差異大，法國通膨率穩在6.8%，波羅的海3國都超過20%。

歐盟統計局（Eurostat）剛發布歐盟國家第2季經濟成長率（GDP）0.6%，與上一季相同。若要達到歐盟7月預估的全年成長2.7%，下半年尤其目前暑期旅遊季的表現很需要努力。其中大型經濟體表現最佳的西班牙和義大利，第2季分別成長1.1%、1%，反映南歐正在復甦的觀光前景；法國成長0.5%；德國則是零成長。

若看不同部門，零售業交易額在6月比前月下滑1.3%，雖然相較疫情初期的2020年2月成長3.5%，但仍顯示歐洲自疫情解封後不但沒有報復性消費，反因俄烏戰爭和通膨烏雲罩頂而節儉度日。

航空業因缺工、減班而未能迎來疫後復甦，6、7月商業航班分別較2019年7月時下滑16.2%和15.3%。

歐盟預期第3季通膨率將達8.4%，是全年高峰；7月的年化通膨數字顯示第3季確實「開高」，創下歐盟統計局自1997年發布數據以來最高紀錄9.8%。其中法國和馬爾他6.8%，是所有成員國最低；德國8.5%；最高的一群是立陶宛20.9%、拉脫維亞21.3%和愛沙尼亞23.2%；中東歐的捷克、波蘭、保加利亞和匈牙利7月通膨也都超過14%。

歐洲通膨居高不下的關鍵是能源，歐盟統計局進一步分析顯示，7月歐元區（歐盟加冰島、挪威、瑞典）能源通膨高達39.6%，是去年同期成長率14.3%的近3倍，若拿掉能源，歐元區7月通膨率就會只有5.4%。

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經濟面缺乏好消息，使歐盟經濟信心指數（Economic Sentiment Indicator）在7月顯著滑落到97.6，低於長期平均基準點的100。各國中對經濟最樂觀的是法國（指數102.3）、葡萄牙（104.3）和克羅埃西亞（106.5）。

為了救經濟，歐盟國家政府舉債攀高，第1季政府赤字占國內生產毛額（GDP）比率為3.1%，是2019年同期數字1.4%的2倍。若看政府債務占GDP比，歐盟整體第1季為87.8%，負債占比較高的國家依序是希臘189.3%、義大利152.6%、葡萄牙127%，正好是10多年前歐債危機的主角，難怪令人擔心他們前幾年好不容易陸續走出困境，如今會否上演「續集」。（編輯：馮昭）1110819

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