歐洲迎來報復性旅遊 缺工超頭痛訓練6小時就上線

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歐洲旅遊業正迎來疫情解封後第一個大旺季，但人力短缺成為最大困擾，世界旅遊觀光協會估計歐盟27國共有120萬個相關職缺待補。圖為工人在維也納街邊吃早餐。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者田習如台北26日電）撐住歐洲經濟希望的旅遊業正迎來疫情解封後第一個大旺季，但人力短缺成為最大困擾。世界旅遊觀光協會估計歐盟27國共有120萬個相關職缺待補，歐洲最大連鎖旅館集團坦言沒經驗者24小時內獲聘、訓練6小時就上工。

歐洲旅遊業這兩年多災多難，除了受困Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，還有兩大事件衝擊。一是英國脫歐使兩邊旅客通關變麻煩，例如美國政治新聞媒體Politico報導，從英國南部多佛港（Dover Port）搭船從法國進歐陸的旅客，入境查驗比過去多等數小時，英國輿論嫌法國人沒效率，法國則反指脫歐要怪誰。

二是俄烏戰爭打壞東歐旅遊復甦步調，相對的，南歐自春天以來則不斷湧進旅客，連通膨導致的漲價也不怕。

西班牙企業組織聯合會（CEOE）觀光部門主管班尼托（Inmaculada Benito）告訴金融時報（Financial Times）：「想要旅遊的願望很強，觀光客不怎麼擔心價格問題」。

歐洲旅遊委員會 （European Travel Commission）指出，去年各國開始放鬆疫情管制，旅遊收入貢獻歐盟總體經濟上升到30.4%，並帶來57.1萬個新聘職位，今年據世界旅遊觀光協會（WTTC）預測，旅遊業將恢復到接近疫情前的狀態，對歐盟經濟貢獻可望增至32.9%。

但是，這得要看勞動市場的臉色。WTTC估計，歐盟仍有120萬個旅遊相關行業職缺沒補滿，其中航空業和住宿業的缺工率都超過20%，成為歐洲觀光經濟復甦的一大風險。

金融時報報導，2020年歐洲旅遊業流失了9.3%的工作人口，去年下半年病毒新變異株Omicron疫情又延緩了業者聘雇的需求，許多人轉到外送、共享、建築、倉儲等比較不會受到疫情波動衝擊的行業。

申根簽證資訊網（ShengenVisa News）指出，疫情改變了旅遊從業人員的想法，烹調、清潔、接待這些無法遠距完成的工作在疫情下更顯得有健康風險。此外，各國政府透過行政手段阻礙移民，也使人力來源受限。

希臘度假勝地桑托里尼島（Santorini）的精品飯店主管瓦沙米思（George Valsamis）在金融時報採訪中另點出缺工的一大原因：超限旅遊（overtourism，又稱過度旅遊），他說希臘的小島沒有能力服務那麼多人。

過量的旅客除了使觀光業員工常常過勞，像米克諾斯（Mykonos）和桑托里尼等小島的從業員工宿舍環境也變糟，因為房子都被觀光客租走。

旗下擁有索菲特（Sofitel）、宜必思（ibis）等連鎖旅館的歐洲最大飯店集團雅高（Accor），6月下旬開始嘗試雇用毫無經驗的員工。執行長巴辛（Sebastien Bazin）接受路透社（Reuters）採訪說：「我們與沒有履歷表、沒有相關經驗的人面談，他們在24小時內就被錄取。」

他表示，學生、來自北非的移民是他們的新人力來源，新人接受6小時的訓練後就得邊做邊學。

路透社報導，為了吸引人才，飯店老闆們提高薪水、福利、休假，例如分紅或甚至讓員工直接住在飯店的客房裡。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）6月在一場論壇中曾說，「觀光業必須有吸引力，不只是對旅客，對從業員工也是」。

對旅客而言，飯店缺工的結果是服務縮減。歐洲飯店業者的因應措施包括中午不供餐、不接辦婚宴或受洗宴、停止SPA設施、不提供接駁車、減少酒吧營業時間等。

此外，不但油價上漲使機票變貴，機場、航空公司缺人力也使航班縮減、航程因轉機等因素變長。數據調查機構GlobalData分析師傅芮（Hannah Free）指出，英國航空（British Airways）取消了13%的暑假航班，廉航Easyjet暑假也減少1.1萬個班次，兩公司的理由都是人手不足，但傅芮認為是航空公司沒有提前為疫後復甦作好雇用準備。

她也表示，在旅行社、租車公司等旅遊產業生態圈裡，部份業者在疫情中財務困難，也帶來連鎖效應，使航班恢復程度不如預期。

葡萄牙旅館業協會執行副理事長希薩薇耶拉（Cristina Siza Vieira）告訴金融時報，「享受迅速、頻繁、便宜假期的時代結束了」。（編輯：韋樞）1110726