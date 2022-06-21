歐洲央行：歐元區烏克蘭難民可望半數投入勞動

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（中央社法蘭克福20日綜合外電報導）歐洲央行（ECB）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，逃亡到歐元區的難民有半數可望在未來幾年內進入勞動市場。

歐洲央行根據前幾波數據發布新報告指出，逃離戰亂的烏克蘭難民中，適合工作年齡難民的中期勞動參與率可能介於25%至55%。

根據聯合國難民署（UNHCR）數據，到今年年底，可能有830萬難民離開烏克蘭，其中很大一部分預計抵達歐元區19個成員國。

歐洲央行表示，禁止18至60歲男性離開烏克蘭，意味著最早幾波難民「由老年人、兒童和適合工作年齡的婦女所組成」。

烏克蘭難民到來，在歐元區可產生「漸次擴大」規模的勞動力，增加比率為0.2%至0.8%，相當於30萬到130萬人。

歐洲央行的55%上限估值，是以「從歐盟外遷移到歐元區的適齡工作女性勞動參與率」為計算基礎 。

在歐元區失業率處於歷史低點之際，難民的到來「可能稍解歐元區勞動市場的吃緊狀況」。

在歐元區面臨創紀錄通膨高漲之際，相對缺乏勞工也是歐洲央行密切關注的發展。

歐元區5月消費者物價上漲8.1%，遠高於歐洲央行的2%目標。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）9日在政策制定會議後表示，歐元區的工資增長「已經開始提升」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110621