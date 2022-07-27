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英國鐵路工人要求加薪 再度罷工癱瘓全國路網

2022/7/27 21:09
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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國約4萬名鐵路工人今天進行罷工，全國鐵路網幾乎陷入癱瘓。正對抗數十年最嚴重生活費危機的英國，一個月前才發生30年來規模最大罷工。

法新社報導，訴求加薪和改善勞動條件的這場全國性罷工導致全國鐵路網幾乎陷入癱瘓，平均每5班列車只有一班行駛，通勤族於尖峰時段行程大亂，許多人索性待在家中。

通貨膨脹率來到40年新高，而且情況還將更糟。生活費危機給角逐保守黨魁和首相大位的外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）帶來重大挑戰。

倫敦地鐵和巴士照常發車。儘管歐洲之星（Eurostar）員工未加入罷工，此一通行於英法海底隧道（Channel Tunnel）列車仍受到連帶影響而減班。

倫敦地鐵工會（RMT）秘書長林奇（Mick Lynch）主張，薪資調漲趕不上英國通膨飆升速度，罷工有其必要。目前英國通膨率達9.4%而且料將繼續攀升。

他說：「英國鐵路網公司（Network Rail）未投入改善之前的薪資方案，鐵路公司也沒有提出新方案。」

倫敦地鐵工會上個月展開3天罷工，鐵路網幾乎為之癱瘓，今天再度進行24小時罷工。林奇說：「政府必須停止干預此一爭端，僱主才會跟我們協商解決。」

政府則敦促工會領導幹部和鐵路公司解決爭端。鐵路運輸服務可望明天清晨恢復。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110727

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