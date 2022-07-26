生活成本壓力惡化 9成英國人越來越注意日常開銷

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國的生活成本節節攀升。今天公布的產業數據顯示，在16日截止的4週期間，英國超市銷售量較去年同期下降4.1%；此外高達9成英國人表示，他們越來越注意自己的日常生活開銷。

路透社報導，根據市場調研機構尼爾森愛科（NielsenIQ）的調查，在通貨膨脹飆升下，英國家庭正設法控制日常開銷，超市的肉類、魚類和家禽類銷量下降9.4%，家用品銷量減少8.1%，包裝雜貨銷量縮減6.4%。

英國今年6月通膨率達到9.4%的40年高點，並繼續朝兩位數邁進。由於薪資水準跟不上通膨速度，英國消費者信心處於歷史新低水準。

尼爾森愛科表示，49%的英國消費者對於如何在未來6個月裡滿足日常開支感到不安。

尼爾森愛科還說：「此外，高達90%（的英國消費者）越來越注意自己的消費狀況。62%的人表示，食品和雜貨開銷是他們最擔心的財務問題之一，僅次於水電瓦斯開銷。」

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英國連鎖超市艾斯達（Asda）昨天也說，1/5的英國家庭6月的「可支配所得為負值」，當月收入與必需品支出差距平均達到60英鎊。

尼爾森愛科並指出，在調查的4週期間，英國超市總銷售額較去年同期增長4.4%，反映通膨狀況和近期的熱浪影響，因天氣炎熱導致水、冰品和防曬用品需求上升。在調查期間的最後一週，英國超市銷售額增長了5.6%。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110726