英希斯羅機場籲停售夏日機票 每天起飛人數限10萬

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）將每天飛離這座機場的旅客上限定在10萬人次後，今天要求各大航空公司停止販售夏季機票，盼藉此控制排隊、行李延誤以及取消情形。

路透社報導，希斯羅是英國最繁忙的機場，但也如歐洲各地其他機場一般，正疲於應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的航空需求反彈。希斯羅機場2019年7、8月的每日起飛旅客人數介於11萬和12.5萬之間。

希斯羅機場內的各大航空業者已響應政府呼籲刪減載客量，但機場表示，航空業者必須拿出更多作為。

機場執行長霍蘭德凱伊（John Holland-Kaye）今天在公開信中說：「部分航空業者已採取重大行動，有些則沒有，而我們認為，如今需要採取進一步行動來確保旅客有安全可靠的旅程。」

「我們因此做出困難決定，於7月12日至9月11日期間實施載客上限措施。」

他補充說：「我們明白這意味著部分夏季旅遊會被改期、改機場，或者取消。我們對所有出遊計畫受到影響的旅客致上最誠摯的歉意。」

希斯羅機場表示，它們訂定的上限與其它機場一致。荷蘭史基普（Schiphol）機場在限制旅客人數下，目前載客量比2019年少了約16%；德國法蘭克福（Frankfurt）機場則將尖峰時段的飛機數量從每小時104架砍為94架。

希斯羅機場表示，夏季班表剩餘的去程座位平均每日仍有10.4萬個，比每日上限多出4000個，其中約1500個已經售出。

霍蘭德凱伊說：「我們要求航空公司夥伴們停止銷售夏季機票，以限制對旅客造成的影響。」（譯者：蔡佳敏/翻譯：李佩珊）1110713