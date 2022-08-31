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歐元區通膨9.1%創新高 歐洲央行升息壓力增

2022/8/31 18:28（8/31 18:47 更新）
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歐元區8月通貨膨脹率9.1%，再創新高。 （示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
歐元區8月通貨膨脹率9.1%，再創新高。 （示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）統計局今天表示，歐元區8月通貨膨脹率再創9.1%新高，對歐洲中央銀行帶來更多的升息壓力。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發燃料價格飆漲，推升歐洲通膨，歐元區8月通膨和去年同月相比，從7月的增幅8.9%，攀升至9.1%。

美聯社報導，歐元區8月通膨創下1997年開始彙整資料以來最高紀錄。

歐元區8月能源價格大幅升高38.3%，食品價格攀升10.6%。商品價格上漲5%，服務成本則上揚3.8%。

根據本月稍早公布的數據，英國、丹麥、挪威等國的通膨也呈現飆升。大西洋彼岸的美國，通膨同樣盤踞高點，增添美國聯邦準備理事會（Fed）升息的迫切性。美國7月物價較去年同月增加8.5%，略低於6月的9.1%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110831

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