能源飆原料缺顧客省荷包 歐洲酒吧陷關門危機

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（中央社記者田習如台北30日電）啤酒節是歐洲夏天的日常，但今年好景蒙上陰影，包括俄烏戰爭使燃料價格飆漲、啤酒重要原料減產、人們降低消費。德國業者8月初就曾示警，英國6大酒吧及釀酒業今天更聯名請政府搶救這場比疫情更嚴重的危機。

英國鏡報（Mirror）等媒體報導，包括英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）等6大啤酒業者30日聯名發表公開信，敦促政府協助解決高升的能源帳單，否則「所有在疫情期間維持酒吧生存的努力都將白費」。

由於政府對民生能源價格凍漲等措施並未及於商家，許多小酒吧和小型釀酒業者面臨比過去多3、4倍的能源開銷。有200多年歷史的英國酒業專門媒體The Morning Advertiser調查指出，7成酒吧可能在今年冬天倒閉。

歐洲持續的高通膨讓消費者抓緊荷包，上酒吧成了能省則省的支出。北英格蘭一家迷你酒吧老闆班賽姆（Mark Bentham）告訴鏡報：「現在是夏天的高峰，我們的生意卻像深冬一般。」開業25年的他不確定自己能否撐到今年耶誕節。

旺季過得像淡季、危機接二連三，是創造200萬個上下游就業機會的歐洲釀酒產業寫照。

根據歐洲釀酒業聯盟（Brewers of Europe）6月發布的疫情影響報告，雖然2020、2021兩年因居家工作使超市等零售啤酒銷量高於疫情前，但來自酒吧、餐廳的啤酒銷量去年仍比疫情前的2019年減少35%；同時，去年職缺比疫情前少了30萬個，政府來自酒業相關的稅收也比疫情前少13%。

歐洲業者原本對解封後的第一個暑假寄予厚望，但德國地方報（The Local）採訪啤酒商協會代表艾謝勒（Holger Eichele）說：「德國啤酒產業仍然處於危機營運模式。」

上半年德國啤酒總銷量近1億6000萬公升，比去年成長3.8%，但仍比2019年減少5.5%。對於下半年景氣，業者期待甚低。

一切都被俄烏戰爭打壞，尤其能源漲價更牽動整個產業上下游連鎖反應。

上周，全球最大肥料生產商挪威雅苒（Yara）宣布將歐洲產量砍一半，同時英國、波蘭紛紛有肥料業者宣布暫時停產，因肥料副產品二氧化碳是啤酒和氣泡飲料的關鍵原料。據政治新聞媒體Politico報導，全球第4大啤酒商嘉士伯（Carlsberg）在波蘭的子公司也立刻準備停產。

連主要燃料靠天然氣的玻璃酒瓶生產商也叫苦。德國釀酒協會指出，食品和飲料業是德國僅次於化工業的天然氣大用戶。

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酒吧蕭條對歐洲來說還可能是個文化危機。許多饒富歷史的酒吧原已陸續凋零中，如今一波波重擊下難保還有多少倖存者，此外歐洲小型精釀啤酒正在興起，吸引年輕創業者投入，同樣也恐不敵暴增的成本和縮水的消費。

歷史近200年的英國酒業JW Lees酒吧部門經理瓊斯（William Lees Jones）在鏡報採訪中說：「這些不只是酒吧，還是人們的家，是社區的心靈（交流）所在。」（編輯：陳惠珍）1110830