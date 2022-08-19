土耳其高通膨仍逆勢降息 學者憂掀貨幣危機

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土耳其通膨率飆近80%，央行18日仍宣布將利率從原先的14%調降至13%，貨幣里拉兌美元匯率應聲跌0.9%。圖為伊斯坦堡Kuveyt Turk銀行卡迪科伊分行外觀。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年8月19日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電）土耳其通膨直逼80%，創24年來新高。央行仍宣布降息，令市場大感錯愕。資深經濟學家表示，這可能引發另一場貨幣危機。如果央行未來幾個月仍持續降息，土國恐怕將祭出更嚴苛的資本管制。

土耳其央行昨天宣布將利率從原先的14%降至13%，貨幣里拉（lira）兌美元匯率應聲跌0.9%，來到18.1里拉兌1美元，幾乎是歷史低點。

美國財經媒體CNBC報導，過去7個月來，土耳其央行按兵不動，基準利率維持14%。昨天宣布下調，與其他國家央行作法完全不同。

「又一個愚蠢舉動」，倫敦藍灣資產管理公司（Bluebay Asset Management）新興市場策略師艾希（Timothy Ash）說道。

他推文表示，通貨膨脹率高達80%而且還持續上升，土耳其中央銀行（CBRT）一反預期降息，「這簡直瘋了」。

艾希說，「可笑的舉動。他們口袋裡顯然有俄羅斯及波斯灣地區的現金，覺得他們可以降息，又持有里拉」。土耳其政府向數個石油資源豐富的波斯灣國家釋出善意，修補緊張關係，以吸引急需的投資。此外，西方國家制裁俄國之際，土耳其政府仍積極與俄國商業及貿易往來。

分析師原先預計土耳其不會調整利率，如今土國央行降息令市場大感意外。央行昨天發布聲明表示，預計「通貨緊縮將開始」，已有跡象顯示「經濟活動失去動力」。

土耳其努力因應飆高的食品及能源價格，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）則長期推動非典型貨幣政策。土耳其7月通膨率與去年同期相比大漲79.6%，刷新24年來紀錄，令人瞠目結舌。

消費價格高對土耳其8400 萬人口造成沉重打擊，加上俄烏戰爭、能源及食品價格大漲以及里拉貶值，幾乎沒有人期待現況能在短期內改善。

土耳其經濟曾一度快速成長，艾爾段在過去幾年拒絕收緊政策以降低通膨，直指利率為「萬惡之母」，導致里拉暴跌，大幅削弱一般民眾消費力。單單就今年，里拉兌美元已貶26%。

即使土耳其通膨持續惡化，艾爾段仍持續降低利率，開除持反對意見的央行行長；直至去年春天，土耳其央行已在2年內換了4位行長。

土耳其政府目前正在落實一系列非典型作法支撐里拉，多數涉及花費大量外匯存底或阻止銀行向看來「持有過多外幣」的企業提供里拉貸款。許多經濟學家示警，這樣的做法是無法長久的。

凱投宏觀（Capital Economics）新興巿場資深經濟學家圖維（Jason Tuvey）表示，土耳其可能面臨更多麻煩。這項最新舉措恐怕會引發另一場貨幣危機。「土耳其央行明顯是接收總統艾爾段的指令，他的非典型觀點構成政府低利率『新經濟模式』的基礎」。

圖維說，土耳其外部狀況仍相當糟。

他指出，土耳其是東西方之間重要的政經十字路口、收容數百萬中東及南亞難民，是「北大西洋公約組織」（NATO）第2大軍事力量，同時也面臨經常帳赤字不斷擴大、「鉅額短期外債」，低外匯存底更是岌岌可危。

圖維表示，如果土耳其央行未來幾個月仍持續降息，「我們懷疑土國將祭出更嚴苛的資本管制」。（編輯：黃自強）1110819