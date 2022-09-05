從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

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捷克極右派3日號召多達7萬人在布拉格街頭反政府、反歐盟、反北約，是俄烏戰以來歐洲最大規模示威之一。（美聯社）

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（中央社記者田習如台北5日電）捷克極右派3日號召多達7萬人在布拉格街頭反政府、反歐盟（EU）、反北約（NATO），是俄烏戰以來歐洲最大規模示威之一。近期不同研究均指出歐洲社會不穩趨勢惡化，為接下來瑞典、捷克、奧地利等選舉投下變數。

俄烏戰爭使歐洲面臨嚴峻的通膨，繼6月高達8萬人在比利時首都布魯塞爾抗議加薪幅度不足以因應物價高漲，捷克這場7萬人集結則是民粹政黨趁機收割民怨，反映歐洲的不安情勢正從經濟燒向政治，挑動意識形態的敏感神經。

歐洲新聞網（Euronews）報導，捷克示威由數個極右派政黨發起，包括反移民的「自由與直接民主黨」（Freedom and Direct Democracy party），左翼小黨捷克共產黨也在列。他們要求總理費亞拉（Petr Fiala）下台為高升的通膨負責、反對加入歐盟的對俄制裁，也主張中歐國家應該保持軍事中立。

費亞拉則在當地電視新聞中回應，指示威背後來自親俄勢力、極端立場違反了捷克的國家利益。

雖然罷工、反政府運動在歐洲民主國家是常態，不過俄烏戰爭帶來的能源危機為歐洲社會不穩定添加了許多柴火，從3月西班牙貨車司機大罷工、5月以來多家航空公司罷工癱瘓數個歐洲國際機場、6月英國鐵路罷工、7月挪威鑽油工人罷工導致能源減產、8月英德荷西陸續再罷工，密集蔓延程度實屬罕見，而根源全都一樣：高價能源讓生活快要過不下去。

英國6月上萬名鐵路員工因為薪資與勞務爭議宣布罷工，為30年來規模最大鐵路罷工。（圖取自facebook.com/RMTunion）

跨歐美的非營利機構More in Common在2日發布一份針對英、德、法、波蘭四國民調，結果「生活成本」毫不意外是歐洲人最關心的問題。調查也發現，超過6成德、法民眾憂慮未來數個月「社會不穩定」，波蘭對此憂慮更高達75%，英國也有57%。甚至，有4成法國民眾想要看到法國半世紀來最大動盪的2018年黃背心運動再起。

英國商業風險分析公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）1日發表的「 公民不安指數」（Civil Unrest Index）顯示，在198個受調查國家裡有101個社會不安風險比上一季提升，是2016年該指數發布以來的最高紀錄。襲捲全球的通膨是其中最普遍因素，而歐洲自是風暴核心。

該調查指出，歐洲國家以德國、瑞士、荷蘭等在未來的不安風險度較高（成為戰場的烏克蘭自不待言）。歐洲新聞網引述維里斯科楓園的首席政策分析師索爾特韋特（Torbjorn Soltvedt）說：「這個冬天，幾個歐洲已發展國家若出現形式更嚴重的民間動盪（按：例如暴動），大家不用感到意外。」

民生經濟惡化是所有執政者的惡夢，More in Common的四國民調也顯示所有執政黨聲望均下滑，而獲益的是極右派的反對黨，例如法國民調認為最能夠處理這次危機的政黨是瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）擔任主席的「國民聯盟」（National Rally）。

未來數月將舉行選舉的歐洲國家，執政黨的日子恐怕都很難過，瑞典的11日大選首當其衝，右派聯盟有機會取代目前中間偏左政黨的聯合執政；23日和24日是捷克參議院和地方政府改選；25日義大利選舉由右派上台幾無懸念；今年底到明年上半，還有奧地利、芬蘭、丹麥大選，若對歐盟政策較疑慮的政黨得勢，將對歐盟的團結和決策效率帶來更多考驗。

歐洲議會德籍社民黨議員柏曼（Udo Bullmann）在歐洲動態（EURACTIV）採訪中就擔心義大利將走向「奧班化」，意指像匈牙利總理奧班（Viktor Orban）那樣經常與歐盟唱反調。

好消息是，在前述民調中，多數歐洲人都明白這次危機的罪魁禍首是俄國政權，也大幅支持再生能源轉型、降低對外來能源的依賴。（編輯：韋樞）1110905