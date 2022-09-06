通膨壓力緩和？8月CPI回落至2.66%創半年新低
2022/9/6 16:15（9/6 16:54 更新）
主計總處發布8月CPI年增率大幅回落至2.66%，為近半年新低。圖為民眾前往台北市濱江市場採買食材。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率大幅回落至2.66%，跌回3%以下的水準，為近半年新低。
主計總處說明，8月CPI
較去年同月上漲2.66%，主因是水果漲幅仍高，加上外食費、肉類、蛋類、油料費、房租及家庭用品價格上漲所致，不過蔬菜與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；扣除蔬果、能源後的核心CPI則年漲2.73%。
CPI小百科
消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。
可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。
資料來源：主計總處
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（中央社製圖）
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