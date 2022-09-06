通膨壓不住 澳洲再升息2碼至接近8年高點

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澳洲中央銀行6日將政策利率再度調升2碼至接近8年高位，加入其他國家央行行列致力拉低飆高的通貨膨脹。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社雪梨6日綜合外電報導）澳洲中央銀行今天將政策利率再度調升2碼至接近8年高位，加入其他國家央行行列致力拉低飆高的通貨膨脹。澳洲央行還提醒很可能進一步升息，利率攀升會打擊到民眾荷包。

法新社報導，澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）將借貸成本提高50個基點至2.35%，為2015年初以來的最高水準。

澳洲央行在聲明中指出，要讓物價恢復平衡，這條道路「狹窄且籠罩不確定性，特別因為有全球情勢因素」。

澳洲央行還說，調升利率「將有助於使通膨回到目標水準」，預料未來幾個月還會有更多升息動作。

澳洲央行政策委員會表示：「澳洲目前的通膨率是1990年代初期以來的最高水準，預期未來幾個月還會進一步攀升。」

澳洲央行估計，今年通膨率將達到7.75%頂峰，然後在明年降至4%。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1110906