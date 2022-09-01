土耳其家用電價漲20%、工業用漲5成 料惡化通膨

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡1日專電）土耳其通膨率已經直逼80%，政府今天又大幅調漲家庭用電價格約20%，工業用電價格50%。路透社推估，這波調漲將使通膨率增0.8個百分點。

土耳其能源市場管理局（EPDK）今天表示，已將家用電價提高20%，公共及服務部門用電價上調30%，工業用電價增50%。

土耳其國營BOTAS油管公司則將天然氣價格提高20.4%，中小型工業用戶提高 47.6%，大型工業用戶增50.8%。用於發電的天然氣價格漲49.5%。

兩個單位都指出，烏克蘭戰爭及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等全球事態發展是漲價的原因。土耳其幾乎完全依賴進口滿足天然氣及石油需求。今年全球能源價格上漲，貨幣里拉又重貶，進一步推升物價。

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路透社報導，單就今年，土耳其家庭用氣價格上調174%，大型工業用氣價格增379%。BOTAS油管公司表示，家庭用天然氣費用中，政府補貼幅度仍超過8成。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）抱持非正統貨幣政策觀點，堅信高利率將引發高通膨。雖然通膨率持續刷新紀錄，央行仍逆勢調降利率。政府今年起2度提高基本工資，卻同時調漲天然氣、電費、汽油、道路通行費，民眾生活雪上加霜。（編輯：高照芬）1110901