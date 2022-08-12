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基本生活費擬調高至19.6萬元 四口之家可省稅1920元
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基本生活費擬調高至19.6萬元 四口之家可省稅1920元

2022/8/12 16:53（8/12 17:34 更新）
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2021年每人可支配所得中位數增至新台幣32.6萬元，基本生活費可望提高至19.6萬元，並於明年5月報稅適用。圖為國稅局櫃台前報稅民眾。（中央社檔案照片）
2021年每人可支配所得中位數增至新台幣32.6萬元，基本生活費可望提高至19.6萬元，並於明年5月報稅適用。圖為國稅局櫃台前報稅民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北12日電）主計總處今天公布2021年每人可支配所得中位數增至新台幣32.6萬元，牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」，可望提高至19.6萬元，並於明年5月報稅適用，若以四口之家、適用稅率12%試算，將可省稅1920元。

基本生活費調整後，保守估計受益戶數將逾230萬戶、減稅利益超過150億元。

納稅者權利保護法2017年底上路，保障國家不可對民眾維持基本生活所需費用（簡稱基本生活費）課稅，標準是依行政院主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

主計總處今天公布2021年家庭收支調查結果，每人可支配所得中位數為32.6萬元，以此計算，2022年每人「基本生活費」估為19.6萬元，比前一年度的19.2萬元，再增加4000元，將於2023年5月申報綜所稅時適用。

綜所稅申報時，財政部有一套計算方式，以確認個人受「納稅者權利保護法」保障不可課稅的「基本生活費」額度，有在計稅時減除。

若綜所稅本身的免稅額、標準或列舉扣除額，以及身心障礙、教育、幼兒學前、長期照顧、投資儲蓄特別扣除額合計數，「低於」基本生活費19.6萬元，明年5月報稅時將可增加減除低於基本生活費的差額。隨免課稅金額增加，實際稅負就會降低，通常有利多口之家。

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簡單試算，假設是原本就受惠納保法「基本生活費」而可少繳稅的未婚納稅人，隨「基本生活費」提高4000元，在適用稅率5%狀況下，明年5月報稅時可再省稅200元；若為四口之家、適用稅率5%，可省稅800元，適用稅率為12%，則可省稅1920元。

財政部強調，依法全國每人可支配所得中位數只要調高，「基本生活費」保障課稅金額就會相應調整，但調整後的具體金額，仍須以年底正式公告為準。（編輯：潘羿菁）1110812

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