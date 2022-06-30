新竹市關新里蟬聯全台最富里 所得平均數衝破300萬元

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號稱「竹科新貴」集散地的新竹市東區關新里，以綜合所得總額平均數新台幣301.2萬元，再度拿下全台最富有村里榜首。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北30日電）財政部近日發布最新綜所稅統計專冊，全台最富有村里前5名多落在北台灣，號稱「竹科新貴」集散地的新竹市東區關新里，以綜合所得總額平均數新台幣301.2萬元，再度拿下榜首，居次者則為台北市士林區永福里285.4萬元。

財政部「109年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」29日出爐，綜所稅申報戶約646萬戶，綜合所得總額以新竹市平均112.7萬元居冠，台北市106.8萬元居次，新竹縣100.4萬元排在第3名。

檢視各村、里情況，「最富里」方面，新竹市東區關新里的綜合所得總額平均數衝上300萬元大關，來到301.2萬元，中位數也有249.2萬元，傲視全台；台北市士林區永福里這次平均數達285.4萬元，位居第2名，但中位數僅65.8萬元。

第3名情況較為特殊，為高雄市左營區的自立里，納稅單位僅2戶，綜合所得平均數270.7萬元；第4、5名則都位在新竹縣竹北市，分別是中興里239.3萬元，以及東平里237.8萬元。

與此同時，新竹縣竹北市的中興里和東平里，綜合所得中位數也各自有158.4萬元、183萬元；此外，新竹市東區龍山里綜合所得平均數222.7萬元，雖未能擠進前5名，但中位數有178.7萬元，顯見其均富水準。

進一步觀察各縣市申報的各類所得每戶平均金額，薪資所得方面，新竹市以90萬元居冠，新竹縣81.7萬元追趕在後，台北市則以74.8萬元排在第3名。

不過，在利息所得、租賃及權利金、股利所得、財產交易所得和營利所得方面，台北市每戶平均遠高於全台平均。（編輯：潘羿菁）1110630